Grande Fratello Vip 5 | il marito di Stefania Orlando | “Non ci sono mai stati rapporti con Francesco Oppini”

Leggi su gossipblog

(Di sabato 24 ottobre 2020) Dopo la diretta della dodicesima puntata del ‘Vip’, Simone Gianlorenzi, da 13 anni, accanto a, ha voluto far sapere la propria voce, su Twitter, su uno dei nodi spinosi degli ultimi giorni. In più occasioni,Oppini ha confessato che non si sarebbe mai aspettato la nomination di Stefy che conosce da vent’anni. Si sarebbero anche sentiti sui social, a suo dire, prima dell’ingresso nella casa di Cinecittà. Il musicista, però, smentisce questa circostanza con un tweet pubblicato stanotte: Conosco @stefyda 14 anni, da 13 viviamo insieme h24. In tutti questi anni non abbiamo mai visto ne sentito #Oppini io non l’ho mai conosciuto e Stefy non l’ha mai sentito. Non ci ...