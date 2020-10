Grande Fratello Vip 5, Dodicesima Puntata: La Pesante Battuta Di Mario Balotelli a Dayane Mello! (Di sabato 24 ottobre 2020) Grande Fratello Vip 5, Dodicesima Puntata: sorprese, scontri, chiarimenti, televoto e nuove nomination. Ecco che cosa è successo durante il dodicesimo appuntamento con il reality show di Canale 5! Grande Fratello Vip 5, Dodicesima Puntata: la Gregoraci mette nuovamente i paletti con Pierpaolo! La Dodicesima Puntata del Grande Fratello Vip 5 inizia con il riassunto del conduttore su quello che andremo a vedere. Ma Alfonso Signorini non resiste e presenta immediatamente l’ospite speciale di questa serata: Mario Balotelli. Il calciatore entrerà nella casa per fare una nuova sorpresa al Fratello Enock. ... Leggi su uominiedonnenews (Di sabato 24 ottobre 2020)Vip 5,: sorprese, scontri, chiarimenti, televoto e nuove nomination. Ecco che cosa è successo durante il dodicesimo appuntamento con il reality show di Canale 5!Vip 5,: la Gregoraci mette nuovamente i paletti con Pierpaolo! LadelVip 5 inizia con il riassunto del conduttore su quello che andremo a vedere. Ma Alfonso Signorini non resiste e presenta immediatamente l’ospite speciale di questa serata:. Il calciatore entrerà nella casa per fare una nuova sorpresa alEnock. ...

