GP Teruel le dichiarazioni dopo le qualifiche (Di sabato 24 ottobre 2020) Al termine di un sabato ricco di spettacolo, la MotoGp si riposa in attesa della domenica di fuoco. Quanto a noi, non ci resta che dare un’occhiata elle dichiarazioni a seguito delle qualifiche del GP di Teruel. qualifiche che potete rivivere al link qua sotto. GP Teruel qualifiche MotoGP: la prima pole di Nakagami Cosa hanno detto i protagonisti? Le dichiarazioni dopo le qualifiche del Gp di Teruel Takaaki Nakagami (polesitter): “Non avevo stress, nessuna pressione, non devo pensare al futuro, sono libero. Mi piace molto questa moto, sapevo che potevamo lottare per la pole, ringrazio tutto il team“. (Intervista Sky) Franco Morbidelli: “Sono contento della prima fila. Del resto ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 24 ottobre 2020) Al termine di un sabato ricco di spettacolo, la MotoGp si riposa in attesa della domenica di fuoco. Quanto a noi, non ci resta che dare un’occhiata ellea seguito delledel GP diche potete rivivere al link qua sotto. GPMotoGP: la prima pole di Nakagami Cosa hanno detto i protagonisti? Leledel Gp diTakaaki Nakagami (polesitter): “Non avevo stress, nessuna pressione, non devo pensare al futuro, sono libero. Mi piace molto questa moto, sapevo che potevamo lottare per la pole, ringrazio tutto il team“. (Intervista Sky) Franco Morbidelli: “Sono contento della prima fila. Del resto ...

AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #MotoGP | Gp @AragonMotorLand 2 Qualifiche: @mvkoficial12 ,'Abbiamo ottenuto il massimo' - - motograndprixit : #MotoGP | Gp @AragonMotorLand 2 Qualifiche: @mvkoficial12 ,'Abbiamo ottenuto il massimo' - - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #MotoGP | Gp Aragon 2 Qualifiche: @AndreaDovizioso , 'Mi girano i cog...ni che non posso giocarmi il Campionato' - htt… - motograndprixit : #MotoGP | Gp Aragon 2 Qualifiche: @AndreaDovizioso , 'Mi girano i cog...ni che non posso giocarmi il Campionato' -… - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #MotoGP | Gp Aragon 2 Qualifiche: @Petrux9 'Mi sono regalato la prima fila al contrario per il mio compleanno' - http… -