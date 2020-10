Gp Portogallo, Vettel: "Pista interessante, mi è piaciuta" (Di sabato 24 ottobre 2020) PORTIMAO - "La Pista si è rivelata una sfida grande ma molto interessante. All'inizio era parecchio scivolosa, soprattutto a causa della recente riasfaltatura, ma è resta comunque molto liscia. Era il ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 24 ottobre 2020) PORTIMAO - "Lasi; rivelata una sfida grande ma molto. All'inizio era parecchio scivolosa, soprattutto a causa della recente riasfaltatura, ma; resta comunque molto liscia. Era il ...

SkySportF1 : ?? @Charles_Leclerc e #Vettel giudicano la pista di Portimao e parlano anche dei tempi fatti segnare oggi… - ansacalciosport : F1: Bottas davanti in libere 2, Ferrari in crescita in Portogallo. Quarto tempo per Leclerc, sesto Vettel, solo ott… - ansacalciosport : F1: Portogallo; Mercedes domina libere 1,Ferrari Leclerc 4/a. Bottas davanti a Hamilton. Vettel solo undicesimo |… - FormulaPassion : #Ferrari, incognite e speranze #F1 #PortugueseGP ???? - Valter14032653 : RT @Pietro_Firenze: Buona iniziale prestazione della @ScuderiaFerrari GP Portogallo, Libere 2: Bottas si conferma. Sorriso Ferrari: Lecler… -