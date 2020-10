Gorillaz, Song Machine, Season One: Strange Timez è il nuovo album (Di sabato 24 ottobre 2020) A partire da venerdì 23 ottobre 2020, è disponibile il nuovo progetto dei Gorillaz, la band virtuale fondata da Damon Albarn e Jamie Hewlett e composta dai personaggi Noodle, 2D, Murdoc e Russel, intitolato Song Machine, Season One: Strange Timez, per la precisione, il settimo album di inediti. Song Machine, Season One: Strange Timez arriva a due anni di distanza dall’ultimo album di inediti della band intitolato The Now Now. Il progetto Song Machine consiste in una sorta di web-serie per la quale la band ha rilasciato, nei mesi scorsi, una canzone al mese come se si trattasse, appunto, di episodi ... Leggi su soundsblog (Di sabato 24 ottobre 2020) A partire da venerdì 23 ottobre 2020, è disponibile ilprogetto dei, la band virtuale fondata da Damon Albarn e Jamie Hewlett e composta dai personaggi Noodle, 2D, Murdoc e Russel, intitolatoOne:, per la precisione, il settimodi inediti.One:arriva a due anni di distanza dall’ultimodi inediti della band intitolato The Now Now. Il progettoconsiste in una sorta di web-serie per la quale la band ha rilasciato, nei mesi scorsi, una canzone al mese come se si trattasse, appunto, di episodi ...

Anticipato da sette episodi-singoli ecco il nuovo progetto dei Gorillaz "Song Machine: Season One - Strange Timez".

La creatura di Damon Albarn non ha mai avuto un'identità così indefinita. Più che una band è un contenitore musicale senza forma dove c'è spazio per Elton John e Skepta, Cure e St. Vincent ...

