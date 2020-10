Giuseppe Conte: nuova conferenza stampa prevista per stasera (Di sabato 24 ottobre 2020) Il presidente Conte ha deciso di anticipare la sua nuova conferenza stampa. Parlerà stasera riguardo le disposizioni del nuovo DPCM. I dettagli. A quanto pare il presidente Giuseppe Conte ha deciso di parlare nuovamente al popolo italiano. La notizia, freschissima, è stata rilasciata da Adkronos. Il sito d’informazione parla, poi, di una vera e propria … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di sabato 24 ottobre 2020) Il presidenteha deciso di anticipare la sua. Parleràriguardo le disposizioni del nuovo DPCM. I dettagli. A quanto pare il presidenteha deciso di parlaremente al popolo italiano. La notizia, freschissima, è stata rilasciata da Adkronos. Il sito d’informazione parla, poi, di una vera e propria … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

pietroraffa : ??Il premier Giuseppe #Conte, a quanto apprende l’Adnkronos, dovrebbe parlare questa sera attorno alle 20.30 per ren… - trash_italiano : Giuseppe Conte chiede aiuto a Fedez e a Chiara per ricordare alle persone di indossare sempre la mascherina. - Mov5Stelle : La verità è che nessuno vuole il #Mes perché è uno strumento inadeguato e rischioso. E il Presidente Giuseppe Conte… - noitre32 : LA BOCCIATURA Bassetti stronca il nuovo dpcm di Conte: 'Ristoranti chiusi alle 18? Non risolve nulla' - DiplomaziaTW : RT @Libero_official: #Conte 'non regge alla seconda ondata'. Al #Pd gira voce che lo 'schema-marzo' stavolta non salverà il premier #corona… -