Giro-Italia-103: Geoghegan Hart vince la 20 tappa (Di domenica 25 ottobre 2020) Oggi 24 Ottobre 2020 si è corsa la 20 tappa della corsa rosa meglio conosciuta come il Giro-Italia-103. Il percorso ha attraversato Alba fino a Sestriere per un totale di 200 chilometri. Il vincitore della tappa è stato Geoghegan Hart, con una volata da sogno. Domani il Giro D'Italia si concluderà a Milano, con una strana nostalgia di tutte le emozioni che ci ha dato la corsa più affascinante di sempre. Leggi anche: Giro D'Italia-2020: Josef Cerny vince la 19 tappa Giro-Italia-103: la 20 tappa Tao Geoghegan Hart vince la 19 ...

