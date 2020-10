Giro d'Italia, tappa a Geoghegan Hart ma Hindley si prende la maglia rosa per pochi centesimi (Di sabato 24 ottobre 2020) L’inglese Tao Geoghegan Hart ha vinto, dopo uno sprint a due sull'australiano Jai Hindley, la 20/a e penultima tappa del 103/o Giro d’Italia di ciclismo, da Alba (Cuneo) a Sestriere (Torino), lunga... Leggi su feedpress.me (Di sabato 24 ottobre 2020) L’inglese Taoha vinto, dopo uno sprint a due sull'australiano Jai, la 20/a e penultimadel 103/od’di ciclismo, da Alba (Cuneo) a Sestriere (Torino), lunga...

giroditalia : ???The extraordinary feat of @cernyjosef. Watch now the Last Km of Stage 19 #Giro d’Italia 2020! ???L'impresa di… - giroditalia : ?? Giro d'Italia | Stage 19 ?? @cernyjosef ???? - @CCCProTeam ?? @VCampenaerts ???? - @NTTProCycling ?? @SunJjak ???? -… - giroditalia : Buonanotte dal Giro d'Italia ?? Powered by @ENIT_italia #Giro - infoitsport : Giro d'Italia, Morbegno-Asti dimezzata con 'passerella' in centro - infoitsport : Ciclismo, Josef Cerny ha vinto la diciannovesima tappa del Giro d'Italia -