Giro d’Italia, Geoghegan Hart vince al Sestriere. Hidley la nuova Maglia Rosa (Di sabato 24 ottobre 2020) Tao Geoghegan Hart ha vinto la ventesima tappa del Giro d’Italia 2020. Hidley la nuova Maglia Rosa. Sestriere (TORINO) – Tao Geoghegan Hart ha vinto la ventesima tappa del Giro d’Italia. Secondo successo per l’inglese, che sul traguardo del Sestriere ha preceduto l’australiano Jai Hindley. Un trionfo che, per questioni di centesimi, non gli ha permesso di prendere la Maglia Rosa, andata sulle spalle del secondo. Terzo posto (a 25″) per Rohan Dennis, uno dei principali protagonisti dell’attacco della Ineos alla vetta della classifica. 5° Andrea Vendrame (a ... Leggi su newsmondo (Di sabato 24 ottobre 2020) Taoha vinto la ventesima tappa deld’Italia 2020.la(TORINO) – Taoha vinto la ventesima tappa deld’Italia. Secondo successo per l’inglese, che sul traguardo delha preceduto l’australiano Jai Hindley. Un trionfo che, per questioni di centesimi, non gli ha permesso di prendere la, andata sulle spalle del secondo. Terzo posto (a 25″) per Rohan Dennis, uno dei principali protagonisti dell’attacco della Ineos alla vetta della classifica. 5° Andrea Vendrame (a ...

giroditalia : ???The extraordinary feat of @cernyjosef. Watch now the Last Km of Stage 19 #Giro d’Italia 2020! ???L'impresa di… - giroditalia : ?? Giro d'Italia | Stage 19 ?? @cernyjosef ???? - @CCCProTeam ?? @VCampenaerts ???? - @NTTProCycling ?? @SunJjak ???? -… - giroditalia : Buonanotte dal Giro d'Italia ?? Powered by @ENIT_italia #Giro - BassinoMarta : Madrina della 20* tappa del Giro d’Italia Alba - Sestriere ?? . . . @conisocial @giroditalia @gazzettadellosport… - bikenewsPhoto : ANTEPRIMA 21a TAPPA GIRO D'ITALIA CERNUSCO SUL NAVIGLIO-MILANO 15,7 Km #Giro @giroditalia #cyclingnews #bikenews… -

Ultime Notizie dalla rete : Giro d’Italia Giro d’Italia, Cerny vince la 19ª tappa. Kelderman in rosa. Vegni: «Qualcuno pagherà per la frazione... Corriere della Sera