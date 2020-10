Giro d’Italia 2020, ventunesima tappa: percorso e altimetria (Di sabato 24 ottobre 2020) L’altimetria e il percorso dell’ultima tappa del Giro d’Italia 2020, la cronometro individuale di 15,7 chilometri da Cernusco sul Naviglio a Milano in Piazza Duomo. Una prova contro il tempo completamente pianeggiante che deciderà la classifica generale finale: un unico intertempo dopo poco più di 10 km, lunghi viali e un finale con qualche curva ad angolo retto prima dell’ingresso in Piazza Duomo. Una tappa assolutamente da non perdere. ventunesima tappa: ORARI, TV E STREAMING L’altimetria della tappa Leggi su sportface (Di sabato 24 ottobre 2020) L’e ildell’ultimadeld’Italia, la cronometro individuale di 15,7 chilometri da Cernusco sul Naviglio a Milano in Piazza Duomo. Una prova contro il tempo completamente pianeggiante che deciderà la classifica generale finale: un unico intertempo dopo poco più di 10 km, lunghi viali e un finale con qualche curva ad angolo retto prima dell’ingresso in Piazza Duomo. Unaassolutamente da non perdere.: ORARI, TV E STREAMING L’della

giroditalia : ???The extraordinary feat of @cernyjosef. Watch now the Last Km of Stage 19 #Giro d’Italia 2020! ???L'impresa di… - giroditalia : ?? Giro d'Italia | Stage 19 ?? @cernyjosef ???? - @CCCProTeam ?? @VCampenaerts ???? - @NTTProCycling ?? @SunJjak ???? -… - giroditalia : Buonanotte dal Giro d'Italia ?? Powered by @ENIT_italia #Giro - lpfalling : domani fuori da casa mia passa il giro d’Italia e potrò fare due cose che amo insieme: insultare i ciclisti e insul… - LegaCiclismoPro : Giro d’Italia, Enzo Ghigo (LCP): “Sostegno e solidarietà agli organizzatori” -

Ultime Notizie dalla rete : Giro d’Italia Giro d’Italia, Cerny vince la 19ª tappa. Kelderman in rosa. Vegni: «Qualcuno pagherà per la frazione... Corriere della Sera