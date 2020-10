Giro d’Italia 2020, Pello Bilbao: “Non sono riuscito a rispondere agli attacchi. Soddisfatto del mio Giro” (Di sabato 24 ottobre 2020) Il Giro d’Italia 2020 vede Jai Hindley e Tao Geoghegan Hart a combattere per la maglia rosa nella cronometro di Milano, con Wilco Kelderman quasi sicuro del terzo posto. Ben poche chance per Pello Bilbao (Bahrain-McLaren) per il gradino più basso del podio, distante 1’19”; il corridore spagnolo, arrivato settimo al traguardo assieme all’olandese, ha così commentato la ventesima tappa ai microfoni di Mundo Deportivo: “Volevamo lottare per il podio. Ci abbiamo creduto, noi e la squadra, ma alla fine lo sforzo di oggi è stato diverso dalle altre tappe. Oggi è stata una frazione più veloce, più esplosiva e non troppo impegnativa, con tutta la fatica accumulata non sono riuscito a ... Leggi su oasport (Di sabato 24 ottobre 2020) Ild’Italiavede Jai Hindley e Tao Geoghegan Hart a combattere per la ma rosa nella cronometro di Milano, con Wilco Kelderman quasi sicuro del terzo posto. Ben poche chance per(Bahrain-McLaren) per il gradino più basso del podio, distante 1’19”; il corridore spagnolo, arrivato settimo al traguardo assieme all’olandese, ha così commentato la ventesima tappa ai microfoni di Mundo Deportivo: “Volevamo lottare per il podio. Ci abbiamo creduto, noi e la squadra, ma alla fine lo sforzo di oggi è stato diverso dalle altre tappe. Oggi è stata una frazione più veloce, più esplosiva e non troppo impegnativa, con tutta la fatica accumulata nona ...

giroditalia : ???The extraordinary feat of @cernyjosef. Watch now the Last Km of Stage 19 #Giro d’Italia 2020! ???L'impresa di… - giroditalia : ?? Giro d'Italia | Stage 19 ?? @cernyjosef ???? - @CCCProTeam ?? @VCampenaerts ???? - @NTTProCycling ?? @SunJjak ???? -… - giroditalia : Buonanotte dal Giro d'Italia ?? Powered by @ENIT_italia #Giro - RaiSport : ????? Chi sale e chi scende - 19ª tappa L'analisi della ventesima frazione del #GirodItalia con Daniele #Bennati e… - miguelito_100 : RT @giroditalia: Giro d'Italia 2020, Stage 20. Complete Rankings ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Giro d’Italia Giro d’Italia, Cerny vince la 19ª tappa. Kelderman in rosa. Vegni: «Qualcuno pagherà per la frazione... Corriere della Sera