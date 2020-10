Giro d’Italia 2020, la tappa di oggi Alba-Sestriere: percorso, altimetria, favoriti. Le ultime salite della Corsa Rosa (Di sabato 24 ottobre 2020) Tutto pronto per la ventesima e penultima tappa del Giro d’Italia 2020. Saranno 190 i chilometri da affrontare tra Alba e la triplice scalata al Sestriere. Il tutto per una frazione alpina di oltre 3500 m di dislivello. Si farà sicuramente sentire l’annullamento del Colle dell’Agnello e dell’Izoard, che avrebbero dato tutto un altro sapore a questa giornata, ma non mancherà lo spettacolo, in una giornata decisiva con lo scontro diretto sulle ultime salite della Corsa Rosa. Andiamo a scoprire il percorso, l’altimetria e i favoriti. DIRETTA Giro d’Italia 2020, la tappa di ... Leggi su oasport (Di sabato 24 ottobre 2020) Tutto pronto per la ventesima e penultimadeld’Italia. Saranno 190 i chilometri da affrontare trae la triplice scalata al. Il tutto per una frazione alpina di oltre 3500 m di dislivello. Si farà sicuramente sentire l’annullamento del Colle dell’Agnello e dell’Izoard, che avrebbero dato tutto un altro sapore a questa giornata, ma non mancherà lo spettacolo, in una giornata decisiva con lo scontro diretto sulle. Andiamo a scoprire il, l’e i. DIRETTAd’Italia, ladi ...

