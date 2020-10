Giro d’Italia 2020, la tappa di domani Cernusco sul Naviglio-Milano: paesi, Comuni e Province attraversati. Orari e quando passa il Giro sotto casa tua (Di sabato 24 ottobre 2020) Si concluderà domani, domenica 25 ottobre, l’edizione 2020 del Giro d’Italia, con la ventunesima tappa, la terza a cronometro: saranno 15.7 i km contro il tempo da Cernusco sul Naviglio a Milano. La partenza del primo corridore è prevista alle 13.20, mentre l’arrivo dell’ultimo ciclista è previsto tra le 16.29 e le 16.31. Di seguito l’elenco completo di vie, strade e paesi attraversati dalla corsa domani: tappa 21 cronotabella Cernusco sul Naviglio-Milano cronometro individuale km 15.7 Domenica 25 ottobrePROVINCIA DI Milano 133 Cernusco SUL ... Leggi su oasport (Di sabato 24 ottobre 2020) Si concluderà, domenica 25 ottobre, l’edizionedeld’Italia, con la ventunesima, la terza a cronometro: saranno 15.7 i km contro il tempo dasul. La partenza del primo corridore è prevista alle 13.20, mentre l’arrivo dell’ultimo ciclista è previsto tra le 16.29 e le 16.31. Di seguito l’elenco completo di vie, strade edalla corsa21 cronotabellasulcronometro individuale km 15.7 Domenica 25 ottobrePROVINCIA DI133SUL ...

giroditalia : Buonanotte dal Giro d'Italia ?? Powered by @ENIT_italia #Giro - giroditalia : ???The extraordinary feat of @cernyjosef. Watch now the Last Km of Stage 19 #Giro d’Italia 2020! ???L'impresa di… - giroditalia : ?? Giro d'Italia | Stage 19 ?? @cernyjosef ???? - @CCCProTeam ?? @VCampenaerts ???? - @NTTProCycling ?? @SunJjak ???? -… - LinkaTv : E' iniziato Ciclismo: 103° Giro d'Italia su #raisport1 Clicca qui per classifica tweet: - AvvMennillo : Giro, i retroscena della protesta: la chat nella notte, l’arringa di Hansen, la Ineos c... -

Ultime Notizie dalla rete : Giro d’Italia Giro d’Italia, corridori in protesta e sciopero: tappa accorciata e «salto al bar» Corriere della Sera