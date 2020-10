Giro d’Italia 2020, Jai Hindley: “È incredibile vestire la Maglia Rosa, domani sarà la cronometro della mia vita” (Di sabato 24 ottobre 2020) Ci ha provato in tutti i modi, non è riuscito a staccare Tao Geoghegan Hart e a vincere la tappa, ma in ogni caso chiude la ventesima frazione con il bicchiere mezzo pieno Jai Hindley. L’australiano è andato a prendersi la Maglia Rosa alla vigilia della cronometro finale: domani sarà l’ultimo a partire nella prova contro il tempo da Cernusco sul Naviglio. Le sue parole nel dopo gara: “È assolutamente incredibile, davvero. Mi mancano le parole. Indossare la Maglia Rosa in questo Paese per me significa moltissimo, soprattutto per il fatto che io da giovane ho corso in Italia. È incredibile. domani sarà durissima, la cronometro ... Leggi su oasport (Di sabato 24 ottobre 2020) Ci ha provato in tutti i modi, non è riuscito a staccare Tao Geoghegan Hart e a vincere la tappa, ma in ogni caso chiude la ventesima frazione con il bicchiere mezzo pieno Jai. L’australiano è andato a prendersi laalla vigiliafinale:sarà l’ultimo a partire nella prova contro il tempo da Cernusco sul Naviglio. Le sue parole nel dopo gara: “È assolutamente, davvero. Mi mancano le parole. Indossare lain questo Paese per me significa moltissimo, soprattutto per il fatto che io da giovane ho corso in Italia. Èsarà durissima, la...

