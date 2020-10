Giro d’Italia 2020, Hindley: “Sogno la maglia rosa fin da piccolo, non ci credo” (Di sabato 24 ottobre 2020) “È incredibile, non ho parole. Fin da piccolo avrei voluto indossare questa maglia rosa. È un enorme onore, non ci credo ancora“. Così Jai Hindley, nuovo leader della classifica generale del Giro d’Italia 2020, chiamato a difendere la maglia rosa dall’attacco di Geoghegan Hart nella cronometro di domenica che chiuderà la gara. “L’Italia è uno dei posti dove preferisco andare in bici: adoro i posti, la gente, la cultura – ha proseguito il corridore del Team Sunweb – Devo dire che queste tre settimane sono state da montagne russe, vedremo chi sarà il migliore: io darò il massimo“. Leggi su sportface (Di sabato 24 ottobre 2020) “È incredibile, non ho parole. Fin daavrei voluto indossare questa. È un enorme onore, non ci credo ancora“. Così Jai, nuovo leader della classifica generale deld’Italia, chiamato a difendere ladall’attacco di Geoghegan Hart nella cronometro di domenica che chiuderà la gara. “L’Italia è uno dei posti dove preferisco andare in bici: adoro i posti, la gente, la cultura – ha proseguito il corridore del Team Sunweb – Devo dire che queste tre settimane sono state da montagne russe, vedremo chi sarà il migliore: io darò il massimo“.

giroditalia : ???The extraordinary feat of @cernyjosef. Watch now the Last Km of Stage 19 #Giro d’Italia 2020! ???L'impresa di… - giroditalia : ?? Giro d'Italia | Stage 19 ?? @cernyjosef ???? - @CCCProTeam ?? @VCampenaerts ???? - @NTTProCycling ?? @SunJjak ???? -… - giroditalia : Buonanotte dal Giro d'Italia ?? Powered by @ENIT_italia #Giro - LegaCiclismoPro : Giro d’Italia, Enzo Ghigo (LCP): “Sostegno e solidarietà agli organizzatori” - quotidianopiem : Tao Geoghan Hart ha vinto la tappa da Alba a Sestriere del Giro d’Italia -

Ultime Notizie dalla rete : Giro d’Italia Giro d’Italia, Cerny vince la 19ª tappa. Kelderman in rosa. Vegni: «Qualcuno pagherà per la frazione... Corriere della Sera