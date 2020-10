Giro d’Italia 2020, Hindley e Hart fanno il vuoto: finale pazzesco nella cronometro di Milano (Di sabato 24 ottobre 2020) Dopo 85 ore, 22 minuti e 7 secondi, Jai Hindley e Tao Geoghegan Hart sono perfettamente alla pari in testa alla classifica generale del Giro d’Italia 2020. La ventesima tappa con la tripla scalata al Sestriere certifica definitivamente la superiorità dei due “ragazzi terribili”, che domani nella cronometro di Milano partiranno esattamente con lo stesso tempo. Un finale equilibrato come forse mai accaduto nelle precedenti 102 edizioni della Corsa Rosa, uno spettacolo che riconcilia anche gli appassionati con i veleni e le polemiche di ieri ad Asti. Il vero MVP della giornata però è ancora una volta Rohan Dennis: l’australiano sgretola il gruppo anche a Sestriere così come fatto sullo Stelvio. Se ... Leggi su sportface (Di sabato 24 ottobre 2020) Dopo 85 ore, 22 minuti e 7 secondi, Jaie Tao Geoghegansono perfettamente alla pari in testa alla classifica generale deld’Italia. La ventesima tappa con la tripla scalata al Sestriere certifica definitivamente la superiorità dei due “ragazzi terribili”, che domanidipartiranno esattamente con lo stesso tempo. Unequilibrato come forse mai accaduto nelle precedenti 102 edizioni della Corsa Rosa, uno spettacolo che riconcilia anche gli appassionati con i veleni e le polemiche di ieri ad Asti. Il vero MVP della giornata però è ancora una volta Rohan Dennis: l’australiano sgretola il gruppo anche a Sestriere così come fatto sullo Stelvio. Se ...

