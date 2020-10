Giorgio Parisi: 'Senza misure drastiche tra due settimane 400 morti al giorno' (Di sabato 24 ottobre 2020) 'Siamo vicini al punto di rottura , Senza misure drastiche tra due venerdì conteremo 400 morti al giorno'. È l'allarme del fisico Giorgio Parisi , ospite a Tgcom 24. 'Bisognerebbe ridurre la capienza ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 24 ottobre 2020) 'Siamo vicini al punto di rottura ,tra due venerdì conteremo 400al'. È l'allarme del fisico, ospite a Tgcom 24. 'Bisognerebbe ridurre la capienza ...

