Giorgio Palù: "Il 95% dei contagiati è asintomatico. Sono contrario al lockdown" (Di sabato 24 ottobre 2020) Il professore e virologo dell'Università di Padova ha espresso le sue perplessità sui tanti "allarmismi ed isterie" da parte del Governo sulla situazione della pandemia di Covid 19 che sta riprendendo vigore in Italia. Le parole di Palù Giorgio Palù, virologo e professore emerito dell'Università di Padova e past-president della Società italiana ed europea di Virologia, ha espresso il suo punto di vista in un'intervista: "C'è tanto allarmismo. É indubbio che siamo di fronte a una seconda ondata della pandemia". Lo scienziato ha voluto puntualizzare che "la circolazione del virus non si è mai arrestata, anche se, a luglio, i casi sembravano azzerati, complice la bella stagione, l'aria aperta, i raggi ultravioletti che uccidono il virus".

