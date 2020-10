Giorgia, il messaggio riferito al Covid: “Come questo momento…” – FOTO (Di sabato 24 ottobre 2020) L’ultima FOTO pubblicata da Giorgia sul suo profilo Instagram tradisce lo sconforto per la situazione sanitaria che stiamo affrontando. Alla soglia dei 50 anni (ne ha 49), Giorgia è ancora bellissima e carica di energia e di voglia di fare. Quest’estate la cantante ha portato il suo pubblico in giro per le meravigliose spiagge del … L'articolo Giorgia, il messaggio riferito al Covid: “Come questo momento…” – FOTO proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di sabato 24 ottobre 2020) L’ultimapubblicata dasul suo profilo Instagram tradisce lo sconforto per la situazione sanitaria che stiamo affrontando. Alla soglia dei 50 anni (ne ha 49),è ancora bellissima e carica di energia e di voglia di fare. Quest’estate la cantante ha portato il suo pubblico in giro per le meravigliose spiagge del … L'articolo, ilal: “Comemomento…” –proviene da YesLife.it.

pink4am : giorgia mi ha ricordato questo messaggio e mi sto pisciando addosso - giorgia_crea : RT @edopastwitta: ok, da questo frame sembra davvero una chat su instagram. ma chi ci garantisce che cristina (o chi per lei) nel suo messa… - Barbara68545184 : @vivanet_giorgia ??senza appello proprio. Un messaggio ai tuoi amici in vista del Natale????? - giorgia_ava : RT @vincycernic95: OPPINI HA VISTO UN MESSAGGIO DALLA FIDANZATA SE CAMBIERÀ STRATEGIA SAPREMO A COSA SARÀ DOVUTO #GFVIP - giorgia_ava : RT @ToniaPeluso: Altra cosa assurda è che Balotelli abbia fatto leggere a Francesco un messaggio che nessuno di noi ha visto. Potrebbe aver… -

Ultime Notizie dalla rete : Giorgia messaggio Giorgia, il messaggio riferito al Covid: “Come questo momento…” – FOTO Yeslife Grande Fratello Vip 5, nella Casa irrompe Mario Balotelli. E si aspetta Stefano Bettarini

Dodicesima puntata del reality di Canale 5 ricca di pianti e liti. La Gregoraci ammette: "C'è una persona fuori a cui sto pensando" ...

Giorgia Migliorati Novello, fidanzata Enock / “Ti sei dimenticato di fare una cosa”

Si chiama Giorgia Migliorati Novello la fidanzata di Enock Balotelli. La compagna del concorrente gieffino è finalmente uscita allo scoperto, mostrandosi in pubblico per la prima ...

Dodicesima puntata del reality di Canale 5 ricca di pianti e liti. La Gregoraci ammette: "C'è una persona fuori a cui sto pensando" ...Si chiama Giorgia Migliorati Novello la fidanzata di Enock Balotelli. La compagna del concorrente gieffino è finalmente uscita allo scoperto, mostrandosi in pubblico per la prima ...