Ghirelli: “Serie C su Sky nostro obiettivo. Risoluzione problemi Eleven Sports? Solo ad una condizione” (Di sabato 24 ottobre 2020) Parla Francesco Ghirelli.Il presidente della Lega Pro, in una nota ufficiale, è tornato a parlare dei problemi legati alla piattaforma streaming Eleven Sports, qualificando l’opzione Sky come potenziale obiettivo di tutta la Lega e non soltanto del Bari di Luigi De Laurentiis.Di seguito, le sue dichiarazioni.“I presidenti hanno ragione di difendere gli interessi dei propri club. A Luigi De Laurentiis vorrei assicurare che la trattativa con Sky è un obiettivo di Lega Pro. È arrivato ad una conclusione per il Bari ? Sarebbe un’ottima notizia. Aspetto l’accordo. Per quanto riguarda Eleven sono anche io alla ricerca della Risoluzione dei problemi con un obiettivo: assicurare ... Leggi su mediagol (Di sabato 24 ottobre 2020) Parla Francesco.Il presidente della Lega Pro, in una nota ufficiale, è tornato a parlare deilegati alla piattaforma streaming, qualificando l’opzione Sky come potenzialedi tutta la Lega e non soltanto del Bari di Luigi De Laurentiis.Di seguito, le sue dichiarazioni.“I presidenti hanno ragione di difendere gli interessi dei propri club. A Luigi De Laurentiis vorrei assicurare che la trattativa con Sky è undi Lega Pro. È arrivato ad una conclusione per il Bari ? Sarebbe un’ottima notizia. Aspetto l’accordo. Per quanto riguardasono anche io alla ricerca delladeicon un: assicurare ...

