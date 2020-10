GF Vip, Mario Balotelli: squallida battuta sessista, Signorini interviene “Chiedi scusa” (VIDEO) (Di sabato 24 ottobre 2020) La squallida battuta sessista di Mario Balotelli ha fatto indignare il web. Il fratello maggiore di Enock ha fatto l’ennesima sorpresa facendo una orrenda battuta nei confronti della ex fidanzata Dayane Mello. GF Vip, squallida battuta sessista di Mario Balotelli “Dayane ti vuole nella casa del Grande Fratello, ti vuole lì dentro…”, ha affermato Alfonso Signorini.... L'articolo GF Vip, Mario Balotelli: squallida battuta sessista, Signorini interviene “Chiedi scusa” (VIDEO) proviene da Blog Tivvù - ... Leggi su blogtivvu (Di sabato 24 ottobre 2020) Ladiha fatto indignare il web. Il fratello maggiore di Enock ha fatto l’ennesima sorpresa facendo una orrendanei confronti della ex fidanzata Dayane Mello. GF Vip,di“Dayane ti vuole nella casa del Grande Fratello, ti vuole lì dentro…”, ha affermato Alfonso.... L'articolo GF Vip,“Chiedi scusa” () proviene da Blog Tivvù - ...

blogtivvu : #GFVip, Mario Balotelli: squallida battuta sessista, Signorini interviene “Chiedi scusa” (VIDEO) - GDS_it : #GrandeFratelloVip, Mario #Balotelli la grande sorpresa della puntata: ecco come è andata - zazoomblog : GF Vip Selvaggia Lucarelli contro Mario Balotelli e Signorini: “Ma che schifezza hai detto?” - #Selvaggia… - GazzettaDelSud : #GrandeFratelloVip, torna Mario #Balotelli nella Casa: come è andata la puntata - sportli26181512 : Balotelli torna al Grande fratello Vip. E va subito in fuorigioco: Balotelli torna al Grande fratello Vip. E va sub… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Mario GF Vip, la battuta shock di Balotelli a Dayane Mello: pubblico indignato, è bufera sul web

Ecco cosa è accaduto. Una battuta che non ha fatto ridere nessuno, quella pronunciata da Mario Balotelli durante la diretta del Grande Fratello Vip. Al contrario, attraverso i social, ha espresso il ...

Grande Fratello Vip 2020, pagelle/ Disastrosa gaffe di Balotelli e in studio il gelo

Disastrosa gaffe di Mario Balotelli (voto 4) al Grande Fratello Vip 2020. Nella puntata di ieri sera, durante la sorpresa in diretta ad Enock (voto 6), l'attaccante non ha avuto il minimo..

Ecco cosa è accaduto. Una battuta che non ha fatto ridere nessuno, quella pronunciata da Mario Balotelli durante la diretta del Grande Fratello Vip. Al contrario, attraverso i social, ha espresso il ...Disastrosa gaffe di Mario Balotelli (voto 4) al Grande Fratello Vip 2020. Nella puntata di ieri sera, durante la sorpresa in diretta ad Enock (voto 6), l'attaccante non ha avuto il minimo..