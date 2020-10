GF Vip | Mario Balotelli la battuta a Dayane Mello crea il gelo

Leggi su 361magazine

(Di sabato 24 ottobre 2020) Il calciatore è entrato nella Casa per fare una sorpresa al fratello Enock ma fa una bruttaed imbarazzo nella casa di Cinecittà per la bruttadialla sua ex fiamma. Lacon doppio senso non è piaciuta a nessuno tanto che Alfonso Signorini, prima della chiusura del programma, ha chiesto al calciatore di scusarsi con la modella. Ma andiamo con ordine.ha fatto il suo ingresso al reality di Canale 5 per fare una sorpresa al fratello Enock. Ma anche, sua ex fiamma, non gli è passata inosservata. Così, dopo averla salutata, ...