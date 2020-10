GF Vip, Mario Balotelli gela la Casa e fuori è bufera: Signorini pretende le sue scuse (Di sabato 24 ottobre 2020) C’era come sempre grande attesa per la dodicesima puntata del GF Vip anche per la presenza di un super ospite annunciato poco prima della diretta: Mario Balotelli. Il calciatore è intervenuto più volte, ma sempre in collegamento, per supportare il fratello Enock a cui è legatissimo e questa volta è piombato direttamente nella Casa. Prima tappa in studio, però, per parlare con Alfonso Signorini e i suoi opinionisti. Più tardi, dopo aver “freezato” gli inquilini, il conduttore ha permesso che Enock e Super Mario si vedessero, anche se a debita distanza, nel giardino del bunker di Cinecittà. Tra i due c’è un legame davvero fortissimo e Balotelli dimentica completamente le telecamere. E tra una parolaccia e una ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 24 ottobre 2020) C’era come sempre grande attesa per la dodicesima puntata del GF Vip anche per la presenza di un super ospite annunciato poco prima della diretta:. Il calciatore è intervenuto più volte, ma sempre in collegamento, per supportare il fratello Enock a cui è legatissimo e questa volta è piombato direttamente nella. Prima tappa in studio, però, per parlare con Alfonsoe i suoi opinionisti. Più tardi, dopo aver “freezato” gli inquilini, il conduttore ha permesso che Enock e Supersi vedessero, anche se a debita distanza, nel giardino del bunker di Cinecittà. Tra i due c’è un legame davvero fortissimo edimentica completamente le telecamere. E tra una parolaccia e una ...

