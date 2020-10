Gf Vip, Balotelli sempre peggio: volgarità a sfondo sessuale su Dayane. Costretto a scusarsi in diretta (Di sabato 24 ottobre 2020) A un passo dai quattro milioni di telespettatori. Il Gf Vip vola negli ascolti e con il 19.2% supera in termini di share Tale e Quale Show. Tra la storia di Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo, le lacrime di Maria Teresa Ruta e le performance di Tommaso Zorzi, il reality cresce sempre di più. Ma il personaggio della serata, accolto come una specie di star mondiale, è stato Mario Balotelli. Una sorta di santificazione, per il calciatore, che ha avuto inizio con le parole del fratello Enock, che l’ha descritto come un modello da seguire. «Mario è il mio esempio», ha detto. «Senza di lui è come camminare con una gamba. È tutto. Mi ha insegnato anche a vivere». Gf Vip, la battutaccia di Balotelli Ma, alla prova dei fatti, si è rivelato il contrario. E non solo per il ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 24 ottobre 2020) A un passo dai quattro milioni di telespettatori. Il Gf Vip vola negli ascolti e con il 19.2% supera in termini di share Tale e Quale Show. Tra la storia di Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo, le lacrime di Maria Teresa Ruta e le performance di Tommaso Zorzi, il reality crescedi più. Ma il personaggio della serata, accolto come una specie di star mondiale, è stato Mario. Una sorta di santificazione, per il calciatore, che ha avuto inizio con le parole del fratello Enock, che l’ha descritto come un modello da seguire. «Mario è il mio esempio», ha detto. «Senza di lui è come camminare con una gamba. È tutto. Mi ha insegnato anche a vivere». Gf Vip, la battutaccia diMa, alla prova dei fatti, si è rivelato il contrario. E non solo per il ...

