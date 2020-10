GF Vip 5 | Alba Parietti vs Antonella Elia dopo il commento al figlio Francesco Oppini | “Che orrore”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 24 ottobre 2020) Ieri sera, venerdì 23 ottobre, è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip 5 che ha affrontato davvero tanti argomenti. Tra questi è stata tirata in ballo pure l’amicizia trae Tommaso Zorzii commenti dell’ultima eliminata Matilde Brandi. Senon si considera uno stratega, l’opinionistasembra non condividere molto. Secondo la donna,è un concorrente decisamente furbo e altrettanto stratega. Talmente tanto che avrebbe baciato Tommaso proprio per convenienza, sfruttando il seguito del noto influencer. Mammanon è rimasta a guardare e ha difeso suodalle parole della ...