Germania, Corte Ue: la Ferrari può tenere il marchio Testarossa (Di sabato 24 ottobre 2020) La Ferrari potrà tenere il marchio Testarossa in Germania: lo ha stabilito la Corte di Giustizia della Ue in una sentenza pubblicata lo scorso 22 ottobre che accoglie le motivazioni dell’azienda italiana, che ha un procedimento in corso in Germania. Secondo la Corte, anche se di un prodotto è stata interrotta la produzione, finché il proprietario del marchio fornisce servizi o rivende componenti usate di quel prodotto, il marchio resta il suo. Un tribunale tedesco aveva revocato il marchio Testarossa alla Ferrari qualche anno fa sostenendo che non fosse utilizzato. Ma la Corte Ue ora ha stabilito cosa si intende per ... Leggi su ildenaro (Di sabato 24 ottobre 2020) Lapotràilin: lo ha stabilito ladi Giustizia della Ue in una sentenza pubblicata lo scorso 22 ottobre che accoglie le motivazioni dell’azienda italiana, che ha un procedimento in corso in. Secondo la, anche se di un prodotto è stata interrotta la produzione, finché il proprietario delfornisce servizi o rivende componenti usate di quel prodotto, ilresta il suo. Un tribunale tedesco aveva revocato ilallaqualche anno fa sostenendo che non fosse utilizzato. Ma laUe ora ha stabilito cosa si intende per ...

Happy4Trigger : @Keynesblog Ore piu corte, aerazione dei locali fra un'ora e l'altra, intervalli sfalsati fra le classi, e si mette… - Lucio_freni : @Frances48545188 @a_meluzzi No, non la germania, l'europa, ma la corte tedesca ha potere di veto su bce - Lucio_freni : @SenatoreF @MilkoSichinolfi @Twitter Qualche dubbio sul simbolismo me lo farei venire... sa che la germania sembra… - MarinaDagnino : @Gianni_Elia @MikeZapMG @marioerdrago @StefanoFassina @LBiniSmaghi @repubblica @MEF_GOV Per non pagare i debiti alt… - GabrieleIuvina1 : @Schmit_Henri Sono d'accordo anch'io. Portogallo e Grecia hanno fatto riforme con il mes macro. Ho suggerito in un… -

Ultime Notizie dalla rete : Germania Corte Germania, Corte Ue: la Ferrari può tenere il marchio Testarossa Il Denaro Conflitto fra poteri, per Travaglio la Corte è "cortigiana" solo quando gli conviene

Ora il verdetto della Consulta viene preannunciato all’Ansa (all’indomani di quello della Corte tedesca, che ha tenuto sul filo l’intera Europa senza mai uno spiffero: un altro spread che ci divide ...

leggi le altre "Poesì"

Ora il verdetto della Consulta viene preannunciato all’Ansa (all’indomani di quello della Corte tedesca, che ha tenuto sul filo l’intera Europa senza mai uno spiffero: un altro spread che ci divide ...

Ora il verdetto della Consulta viene preannunciato all’Ansa (all’indomani di quello della Corte tedesca, che ha tenuto sul filo l’intera Europa senza mai uno spiffero: un altro spread che ci divide ...Ora il verdetto della Consulta viene preannunciato all’Ansa (all’indomani di quello della Corte tedesca, che ha tenuto sul filo l’intera Europa senza mai uno spiffero: un altro spread che ci divide ...