Germania, Barilla: il 70% prodotti ora viaggia su rotaia (Di sabato 24 ottobre 2020) Dalla strada alla rotaia, per pasta e sughi a sempre più basso impatto ambientale, in linea con la mission "Buono per Te, Buono per il Pianeta". Il Gruppo Barilla avvia una nuova modalità di trasporto sostenibile dei propri prodotti alimentari dall'Italia alla Germania, grazie ad un accordo esclusivo con l'operatore GTS, attivo nel trasporto intermodale in Europa. Dallo scorso marzo il 70% dei prodotti del Gruppo di Parma destinati alla Germania – circa 100.000 tonnellate ogni anno tra pasta, sughi e pesti – viaggiano sui treni, invece che su gomma, attraverso l'innovativa linea ferroviaria che collega l'interporto di Parma con quello di ULM in Baden-Württemberg.

