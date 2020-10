Geoghegan Hart vince a Sestriere, Hindley nuova maglia rosa (Di sabato 24 ottobre 2020) Sestriere (ITALPRESS) – Geoghegan Hart vince la ventesima tappa del Giro 2020 da Alba a Sestriere dopo 190 km. La penultima frazione, ridisegnata con la triplice scalata in Piemonte, vede tagliare il corridore del team Ineos Grenadiers il traguardo per primo davanti a Jai Hindley (Team Sunweb). Il britannico si aggiudica nella volata il duello con l’australiano, che però conquista la maglia rosa – tolta al compagno di squadra Wilco Kelderman – nel conteggio dei centesimi. Domani più che mai decisiva la cronometro di 15.7 km con partenza a Cernusco sul Naviglio e arrivo a Milano che decreterà il vincitore della 103ma edizione della corsa rosa.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 24 ottobre 2020)(ITALPRESS) –la ventesima tappa del Giro 2020 da Alba adopo 190 km. La penultima frazione, ridisegnata con la triplice scalata in Piemonte, vede tagliare il corridore del team Ineos Grenadiers il traguardo per primo davanti a Jai(Team Sunweb). Il britannico si aggiudica nella volata il duello con l’australiano, che però conquista la– tolta al compagno di squadra Wilco Kelderman – nel conteggio dei centesimi. Domani più che mai decisiva la cronometro di 15.7 km con partenza a Cernusco sul Naviglio e arrivo a Milano che decreterà il vincitore della 103ma edizione della corsa.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città.

