Genoa-Inter, Marotta: “Hakimi? Delusione per decisione subita, l’Uefa deve essere più precisa” (Di sabato 24 ottobre 2020) “Hakimi? Sicuramente c’è Delusione e rammarico per le decisioni che abbiamo dovuto subire in quanto il giocatore è risultato positivo al pomeriggio ed era negativo la mattina. Ha creato scompensi, non è un alibi ma un dato di fatto. Nel futuro in termini di comunicazione l’Uefa deve essere più precisa. Hakimi è stato riabilitato grazie a due tamponi, decisione presa dalle autorità competenti”. Lo ha detto Giuseppe Marotta nel pre partita di Genoa-Inter, commentando quanto accaduto in settimana con il caso Hakimi. L’amministratore delegato dei nerazzurri ha parlato poi del momento un po’ negativo che sta vivendo la squadra: “In questa fase ogni ragionamento è provvisorio, il ... Leggi su sportface (Di sabato 24 ottobre 2020) “Hakimi? Sicuramente c’èe rammarico per le decisioni che abbiamo dovuto subire in quanto il giocatore è risultato positivo al pomeriggio ed era negativo la mattina. Ha creato scompensi, non è un alibi ma un dato di fatto. Nel futuro in termini di comunicazione l’Uefapiù precisa. Hakimi è stato riabilitato grazie a due tamponi,presa dalle autorità competenti”. Lo ha detto Giuseppenel pre partita di, commentando quanto accaduto in settimana con il caso Hakimi. L’amministratore delegato dei nerazzurri ha parlato poi del momento un po’ negativo che sta vivendo la squadra: “In questa fase ogni ragionamento è provvisorio, il ...

