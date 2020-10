Genoa-Inter (24 ottobre ore 18:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici, torna Bastoni, in campo Eriksen (Di sabato 24 ottobre 2020) E’ chiaro che a Marassi l’Inter non gioca soltanto una partita contro il Genoa ma i nerazzurri cercheranno di dare risposte a Conte e al campionato dopo quattro gare Interlocutorie in campionato e il pareggio 2-2 contro il Borussia Monchengladbach. La sconfitta nel derby ha allargato a cinque il divario di punti dal Milan capolista … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di sabato 24 ottobre 2020) E’ chiaro che a Marassi l’non gioca soltanto una partita contro ilma i nerazzurri cercheranno di dare risposte a Conte e al campionato dopo quattro garelocutorie in campionato e il pareggio 2-2 contro il Borussia Monchengladbach. La sconfitta nel derby ha allargato a cinque il divario di punti dal Milan capolista … InfoBetting: Scommesse Sportive e

DiMarzio : #Inter, secondo tampone negativo per #Hakimi - DiMarzio : #Hakimi sarà a disposizione di #Conte per la sfida tra #Genoa e #Inter - DiMarzio : Il messaggio dell'esterno dell'#Inter - ricercatOak : L'Inter, a Genova, contro il Genoa ?????????????????? Non solo non vince... ma ?????????????????? PRENDE 3 PERE E TORNA A CASA - SkyBetIT : ?? ?? ?? ?? ???? per Covid-19 ?? ?? ???? cercano il riscatto ?? Pronostico #GenoaInter ?????? #ForzaGenoa #ForzaInter… -