Genoa Inter 0-2 LIVE: l'Inter espugna Marassi (Di sabato 24 ottobre 2020) Allo stadio Marassi, la 26ª giornata di Serie A 2020/21 tra Genoa e Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio "Marassi", Genoa e Inter si affrontano nel match valido per la 5ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Genoa Inter 0-2 MOVIOLA 90'+3′ Fischio finale L'Inter espugna il Ferraris 2-0 con le reti nella ripresa di Lukaku e D'Ambrosio. 90'+2′ Occasione Nainggolan Ripartenza orchestrata da Hakimi, giropalla fino a cambiare il lato da Kolarov, suggerimento per l'accorrente Ninja che scarica alto. 90′ Recupero Massa concede 3′ di extra ...

