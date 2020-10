Funivia di Cervinia stipata: tutti vicini nonostante il Covid, il video virale sui social (Di sabato 24 ottobre 2020) Sta facendo discutere un video pubblicato sui social network che ritrae la Funivia di Cervinia stipata di persone, tutte vicine, nonostante il Covid. 'Io ci speravo - spiega l'utente che ha pubblicato ... Leggi su leggo (Di sabato 24 ottobre 2020) Sta facendo discutere unpubblicato suinetwork che ritrae ladidi persone, tutte vicine,il. 'Io ci speravo - spiega l'utente che ha pubblicato ...

Sta facendo discutere un video pubblicato sui social network che ritrae la funivia di Cervinia stipata di persone, tutte vicine, nonostante il Covid. "Io ci speravo - spiega l'utente che ha pubblicato ...

Coronavirus, ''E' questo il distanziamento?''. Polemiche per le code al primo giorno di sci sulle piste di Cervinia

CERVINIA. Una lunga coda alle biglietterie. E' iniziata così la stagione invernale in val d'Aosta. Oggi sono stati aperti gli impianti di risalita di Breuil-Cervinia e la stima è di circa 2.200 sciato ...

CERVINIA. Una lunga coda alle biglietterie. E' iniziata così la stagione invernale in val d'Aosta. Oggi sono stati aperti gli impianti di risalita di Breuil-Cervinia e la stima è di circa 2.200 sciato ...