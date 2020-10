Fukushima | l’allarme di Greenpeace | “L’acqua che verrà rilasciata in mare contiene Carbonio-14 | danneggerà il DNA umano per sempre”

Leggi su meteoweb.eu

(Di sabato 24 ottobre 2020) Secondo un’indagine di, l’acqua contaminata che verràindalla centrale nucleare diDaiichi, distrutta in seguito al terremoto emoto del 2011,una sostanza radioattiva che ha il potenziale di danneggiare il DNA. Il gruppo ambientalista afferma che 1,23 milioni di tonnellate di acqua immagazzinata in più di 1.000 serbatoi dell’impianto contengono livelli “pericolosi” dell’isotopo radioattivo-14, oltre a quantità di trizio che sono già state ampiamente segnalate. La pubblicazione del rapporto Stemming the Tide 2020, ha fatto emergere queste criticità. La realtà della crisi idrica radioattiva di ...