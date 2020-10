Francia: fermato un italiano sospettato di 160 stupri (Di sabato 24 ottobre 2020) Secondo le forze dell'ordine francesi, in Germania sono 122 le inchieste aperte a suo carico. Per le autorità francesi era fuggito dalla Germania per rifugiarsi in Alsazia Leggi su firenzepost (Di sabato 24 ottobre 2020) Secondo le forze dell'ordine francesi, in Germania sono 122 le inchieste aperte a suo carico. Per le autorità francesi era fuggito dalla Germania per rifugiarsi in Alsazia

LaStampa : Francia, fermato un italiano sospettato di 160 stupri su minorenni - Agenzia_Ansa : Fermato in #Francia un italiano ricercato per 160 stupri #ANSA - RaiNews : L'uomo, 52 anni, è stato catturato vicino a Strasburgo. Si sospetta che abbia stuprato o abusato delle figlie delle… - FirenzePost : Francia: fermato un italiano sospettato di 160 stupri - effe1312 : RT @yu_creamy: Urca e tutte e 160 avevano la minigonna, immagino. Agenzia ANSA: Fermato in Francia italiano ricercato per 160 stupri. http… -