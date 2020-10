(Di sabato 24 ottobre 2020) Nuovi contagi in casa.Ieri pomeriggio la nota ufficiale: il club di viale del Fante ha comunicato che, dopo il nuovo ciclo di tamponi effettuati venerdì 23 ottobre, sono stati individuati altri quattro calciatori e un membro dello staff positivi al Coronavirus. Dunque, complessivamente, al momento, sono quindici i tesserati che hanno contratto il Covid-19, di cui tredici giocatori, oltre al tecnico Roberto Boscaglia risultato positivo nella giornata di mercoledì.Sia i soggetti positivi, sia i negativi, dunque, continuano l'isolamento presso l'Hotel Casena dei Colli. Una situazione certamente delicata. Non un momento facile per la compagine siciliana. "Nondaaldi risorgere", ha scritto questa mattina il ...

WiAnselmo : FOTO #Palermo, Pelagotti sui social: 'Non esiste notte tanto lunga da impedire al sole di risorgere' - Mediagol : FOTO #Palermo, Pelagotti sui social: 'Non esiste notte tanto lunga da impedire al sole di risorgere' - pasticciandoin : Foto appena pubblicata @ Palermo, Italy - WarDrile : Foto appena pubblicata @ Palermo, Italy - WarDrile : Foto appena pubblicata @ Palermo, Italy -

Ultime Notizie dalla rete : FOTO Palermo

Su internet vengono attirate da foto soprattutto di Chihuahua femmine ... a trovare una sistemazione per questi cuccioli. Proprio a Palermo due anni fa abbiamo lanciato una campagna per il ...Ghirelli: «Siamo in contatto con il Palermo. Si valuta la situazione. Per la sfida al Catanzaro…» 11:33Di Piazza: “Calciatori, vi auguro una pronta guarigione. Tornate più forti di prima” (FOTO) ...