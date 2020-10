FOTO – Domani si decide il Giro d’Italia: Monica Bertini custodisce la maglia rosa (Di sabato 24 ottobre 2020) La cronometro di Milano in programma Domani deciderà l'edizione 103 del Giro d'Italia. Per la prima volta nella storia due corridori arrivano all'ultima tappa con lo stesso tempo, separati in classifica da pochi centesimi. Si tratta di Jai Hindley e Tao Geoghegan Hart. A custodire simbolicamente la maglia rosa in attesa del verdetto è la bella giornalista Monica Bertini, come testimonia la FOTO postata sul suo profilo Instagram.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CGvBpesLLv7/" FOTO – Domani si decide il Giro d’Italia: Monica Bertini custodisce la maglia ... Leggi su golssip (Di sabato 24 ottobre 2020) La cronometro di Milano in programmarà l'edizione 103 deld'Italia. Per la prima volta nella storia due corridori arrivano all'ultima tappa con lo stesso tempo, separati in classifica da pochi centesimi. Si tratta di Jai Hindley e Tao Geoghegan Hart. A custodire simbolicamente lain attesa del verdetto è la bella giornalista, come testimonia lapostata sul suo profilo Instagram.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CGvBpesLLv7/"siild’Italia:la...

Ultime Notizie dalla rete : FOTO Domani FOTO – Domani si decide il Giro d’Italia: Monica Bertini custodisce la maglia rosa Golssip Giro d’Italia 2020 – Classifica generale dopo la 20ª tappa: maglia rosa a metà fra Hindley e Geoghegan Hart, crono finale pazzesca

La classifica generale del Giro d'Italia 2020: Geoghegan Hart vince la 20ª tappa e raggiunge Hindley in testa alla classifica. La cronometro di Milano sarà decisiva, entrambi partiranno con lo stesso ...

MX 2020. Jorge Prado positivo, non scenderà in pista domani

Brutta battuta d'arresto per Jorge Prado, risultato positivo Covid. Il 19enne non parteciperà al GP di Lommel in programma domani. Prado è terzo in classifica generale a una manciata di punti da Cairo ...

