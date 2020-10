Forza Nuova, corteo flop per le via di Roma: poche decine di persone alla manifestazione contro il coprifuoco. Il video (Di sabato 24 ottobre 2020) corteo flop per Forza Nuova, che ieri a Roma ha organizzato una protesta contro il coprifuoco deciso per limitare i contagi da Coronavirus. Un gruppo di nemmeno 30 persone ha marciato nella notte per le vie del quartiere Garbatella al grido di “Libertà, libertà” (Immagini di Francesca Nucci) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 ottobre 2020)per, che ieri aha organizzato una protestaildeciso per limitare i contagi da Coronavirus. Un gruppo di nemmeno 30ha marciato nella notte per le vie del quartiere Garbatella al grido di “Libertà, libertà” (Immagini di Francesca Nucci) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

lauraboldrini : Le immagini di violenza a #Napoli fanno male. A Forza Nuova e tutti gli impresari del malessere sociale dico: ver… - CarloCalenda : Scusa hai ragione, mai dare per scontata la capacità di leggere e associare concetti. Sciogliere Forza Nuova. - fanpage : Roma: Forza Nuova sfila in poche decine per sfidare il coprifuoco tra gli insulti dai balconi - TheRenry : RT @cicciogia: Ci sono tre pericolosi virus in questo momento in Italia: - Il Covid, che devasta il corpo e ci fa sprofondare nella paura.… - LucaBaldino1 : RT @lauraboldrini: Le immagini di violenza a #Napoli fanno male. A Forza Nuova e tutti gli impresari del malessere sociale dico: vergogna… -