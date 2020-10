Formazioni ufficiali West Ham-Manchester City, Premier League 2020/2021 (Di sabato 24 ottobre 2020) Le Formazioni ufficiali di West Ham-Manchester City, gara valevole per la sesta giornata di Premier League 2020/2021. Gli uomini di Pep Guardiola vanno a caccia di un successo per avvicinarsi alla vetta. Gli Hammers, con una partita in più degli avversari odierni, si trovano anche loro a 7 punti a metà classifica. All’Olympic Stadium di Londra il calcio d’inizio dell’incontro è previsto per le ore 13:30. Le Formazioni ufficiali West Ham: in attesa Manchester City (4-2-3-1): Ederson; Walker, Dias, Garcia, Cancelo; Rodrigo, Gundogan; Bernardo, Mahrez, Sterling; Aguero. Leggi su sportface (Di sabato 24 ottobre 2020) LediHam-, gara valevole per la sesta giornata di. Gli uomini di Pep Guardiola vanno a caccia di un successo per avvicinarsi alla vetta. Gli Hammers, con una partita in più degli avversari odierni, si trovano anche loro a 7 punti a metà classifica. All’Olympic Stadium di Londra il calcio d’inizio dell’incontro è previsto per le ore 13:30. LeHam: in attesa(4-2-3-1): Ederson; Walker, Dias, Garcia, Cancelo; Rodrigo, Gundogan; Bernardo, Mahrez, Sterling; Aguero.

infobetting : West Ham-Manchester City (sabato, ore 13:30): formazioni ufficiali, quote, - sportface2016 : #PremierLeague - Le formazioni ufficiali di #WHUMCI - MondoPrimavera : ?Stanno per scendere in campo #Monza #Udinese? - MondoPrimavera : ?Sta per iniziare #Pisa #Crotone?? - Notiziedi_it : Serie A, Sassuolo-Torino ore 20.45: le formazioni ufficiali -