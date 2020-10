Formazioni ufficiali Atletico Madrid-Betis | Liga 2020 2021

(Di sabato 24 ottobre 2020) Ledi-Real, gara valevole per la settima giornata di. I Colchoneros hanno conquistato otto punti nelle quattro partite disputate, forti di due vittorie, due pareggi e nessuna sconfitta. La squadra di Diego Simeone vuole avvicinarsi alla vetta, occupata ora da Real Sociedad e Villareal. Al Wanda Metropolitano diil calcio d’inizio è previsto per le ore 21. Le: Oblak, Hermoso, Felipe, Savic, Trippier, Koke, Torreira, Lemar, Llorente, Correa, Suarez. Real: Bravo, Montoya, Mandi, Bartra, Alex Moreno, Guido Rodriguez, William, Canales, ...

Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 5ª giornata di Serie A 2020/21: formazioni Lazio Bologna Ecco gli schieramenti ufficiali di Lazio-Bologna, match valido per la 5ª ...Lazio-Bologna il 24 ottobre alle 20.45. Le formazioni ufficiali e dove seguire la gara in tv e streaming. Non c'è Milinkovic Savic nell'undici scelto da Simone Inzaghi per affrontare la squadra ...