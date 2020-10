FOCUS | Alla scoperta di Duvnjak, il classe 2003 che ha stregato la Juventus (Di sabato 24 ottobre 2020) Il giovane centrocampista classe 2003, capitano già nelle giovanili della Dinamo Zagabria, è uno degli obiettivi degli scout mercato bianconeri Leggi su 90min (Di sabato 24 ottobre 2020) Il giovane centrocampista, capitano già nelle giovanili della Dinamo Zagabria, è uno degli obiettivi degli scout mercato bianconeri

FOCUS | Alla scoperta di Duvnjak, il classe 2003 che ha stregato la Juventus

Gli addetti ai lavori lo definiscono un giocatore completo, dinamico e abile sia in fase di impostazione che in fase d'interdizione e con il suo club gioca prevalentemente davanti alla difesa in una ...

