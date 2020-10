Flash – La Lombardia sfiora i 5mila nuovi casi, il Veneto supera quota 1.700 (Di sabato 24 ottobre 2020) Resta alta la pressione dei contagi da Coronavirus sulla Lombardia: oggi 4.959 nuovi positivi (ieri 4.916), 2.306 in provincia di Milano (ieri 2.399). Nuovo massimo in Veneto: 1.729 casi in più (ieri erano stati 1.550). Leggi anche: Coronavirus in Lombardia, i contagi in 24 ore arrivano a +4.916. A Milano +2.399Esclusivo – Apre l’ospedale in Fiera a Milano: le immagini. Arrivato il primo pazienteLombardia, Fontana non esclude il lockdown: «O riduciamo la gente che va a scuola o quella che va al lavoro»Strade deserte e controlli della polizia: la prima notte di coprifuoco a MilanoLombardia, Sala guida la rivolta contro la didattica a distanza. Azzolina a Fontana: «Garantisca il diritto all’istruzione». Il ... Leggi su open.online (Di sabato 24 ottobre 2020) Resta alta la pressione dei contagi da Coronavirus sulla: oggi 4.959positivi (ieri 4.916), 2.306 in provincia di Milano (ieri 2.399). Nuovo massimo in: 1.729in più (ieri erano stati 1.550). Leggi anche: Coronavirus in, i contagi in 24 ore arrivano a +4.916. A Milano +2.399Esclusivo – Apre l’ospedale in Fiera a Milano: le immagini. Arrivato il primo paziente, Fontana non esclude il lockdown: «O riduciamo la gente che va a scuola o quella che va al lavoro»Strade deserte e controlli della polizia: la prima notte di coprifuoco a Milano, Sala guida la rivolta contro la didattica a distanza. Azzolina a Fontana: «Garantisca il diritto all’istruzione». Il ...

Ultime Notizie dalla rete : Flash Lombardia FLASH. Fontana: «Oggi 5mila positivi e 350 ricoveri in più in Lombardia» VareseNoi.it Napoli, proteste e scontri in piazza: violato il coprifuoco – VIDEO

Bper, aumento di capitale tutto esaurito

