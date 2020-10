Firenze | Covid Center di Careggi In servizio anche studenti di medicina degli ultimi 2 anni

TgLa7 : #Covid, #Nardella: a Firenze reparti tutti pieni. 'Ne dovremo aprire nuovi, ricevo messaggi da direttori ospedali' - Agenzia_Ansa : #covid #Coprifuoco e #strade chiuse, la stretta delle #Regioni. In #Campania #Arzano #zonarossa. A #Roma,#Bari… - raveragiuliano : RT @catlatorre: A Firenze un ragazzo disabile è stato insultato e minacciato, da suoi compagni di classe perché positivo al Covid. La scuo… - ALisimberti : RT @qn_lanazione: Norme anti-#Covid e limitazioni alla movida, Confcommercio: 'Così si uccide l'economia, serve un piano ragionato' https:/… - LucaBurnout : RT @qn_lanazione: Norme anti-#Covid e limitazioni alla movida, Confcommercio: 'Così si uccide l'economia, serve un piano ragionato' https:/… -

Ultime Notizie dalla rete : Firenze Covid

Sono i numeri dell’andamento dell'epidemia da covid-19 nelle ultime 24 ore in ... con 1.124 casi ogni centomila abitanti, Pisa con 922, Firenze con 855. La più bassa Grosseto con 437.(ANSA) - FIRENZE, 24 OTT - Stop alle visite parentali a chi è ricoverato in Toscana. "Gli ospedali devono essere preservati", per cui "solo per le persone di particolare debolezza e fragilità potrà es ...