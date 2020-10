Fiorentina Udinese, i convocati di Iachini: out Borja Valero (Di sabato 24 ottobre 2020) Beppe Iachini ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida contro l’Udinese: i calciatori della Fiorentina a disposizione Beppe Iachini ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro l’Udinese. C’è Franck Ribery mentre è fuori dai convocati Borja Valero. Ecco tutti i calciatori a disposizione di Iachini. PORTIERI: Brancolini, Dragowski, TerraccianoDIFENSORI: Barreca, Biraghi, Caceres, Igor, Lirola, Martinez Quarta, Milenkovic, Pezzella, VenutiCENTROCAMPISTI: Amrabat, Bonaventura, Castrovilli, Duncan, Montiel, Pulgar, SaponaraATTACCANTI: Callejon, Cutrone, Kouamé, Ribéry, Vlahovic Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 24 ottobre 2020) Beppeha diramato la lista deiin vista della sfida contro l’: i calciatori dellaa disposizione Beppeha diramato la lista deiper la sfida contro l’. C’è Franck Ribery mentre è fuori dai. Ecco tutti i calciatori a disposizione di. PORTIERI: Brancolini, Dragowski, TerraccianoDIFENSORI: Barreca, Biraghi, Caceres, Igor, Lirola, Martinez Quarta, Milenkovic, Pezzella, VenutiCENTROCAMPISTI: Amrabat, Bonaventura, Castrovilli, Duncan, Montiel, Pulgar, SaponaraATTACCANTI: Callejon, Cutrone, Kouamé, Ribéry, Vlahovic Leggi su Calcionews24.com

