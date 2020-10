Fiorentina-Udinese (25 ottobre ore 18:00): formazioni, quote, pronostici (Di sabato 24 ottobre 2020) La Fiorentina sembra essersi interrotta nel secondo tempo della sconfitta 4-3 contro l’Inter, una partita che sembrava dominata e improvvisamente si è trasformata in tre punti persi. La stessa dinamica vista nel pareggio di domenica scorsa sul campo dello Spezia, con i viola in vantaggio di due gol dopo appena quattro minuti incapaci di chiudere … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di sabato 24 ottobre 2020) Lasembra essersi interrotta nel secondo tempo della sconfitta 4-3 contro l’Inter, una partita che sembrava dominata e improvvisamente si è trasformata in tre punti persi. La stessa dinamica vista nel pareggio di domenica scorsa sul campo dello Spezia, con i viola in vantaggio di due gol dopo appena quattro minuti incapaci di chiudere … InfoBetting: Scommesse Sportive e

infobetting : Fiorentina-Udinese (25 ottobre ore 18:00): formazioni, quote, pronostici - Fiorentina_ole : RT @giannattasius: Tamponi svolti ieri dal gruppo squadra della @acffiorentina ancora una volta tutti negativi. Domani mattina altro giro,… - Fiorentinanews : #Pellegrini: 'La #Fiorentina tende a incartarsi da sola, per l'#Udinese è il momento migliore per affrontarla e pro… - TuttoFanta : ??#FIORENTINA: in dubbio la presenza dal 1' di #Ribery contro l'Udinese. ?? - sportli26181512 : Fiorentina, Ribery ha dolore alla caviglia: potrebbe non esserci con l'Udinese: La delicata sfida di domani contro… -