FIFA 21: SBC Pierre Kunde Malong Rulebreakers – Annunciata una nuova Sfida Creazione Rosa (Di sabato 24 ottobre 2020) Electronic Arts, tramite i social, ha annunciato la Squad Building Challenge che permette di sbloccare la carta speciale Rulebreakers di Pierre Kunde Malong. Le carte speciali in questione sono state rilasciate in occasione dell'omonimo evento, potete consultare tutti i dettagli ufficiali al seguente link. Potete riscattare la carta speciale del centrocampista camerunense completando la SBC dedicata disponibile nella modalità FIFA 21 Ultimate Team. FIFA 21 è disponibile su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch ed è atteso per le piattaforme Next Gen PlayStation 5 e Xbox Series X entro il mese di dicembre.

