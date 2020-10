Fifa 21 | estesa di 24 ore la Weekend League di questa settimana!

(Di sabato 24 ottobre 2020) EA Sports ha annunciato, tramite i profili social che a causa dei problemi di connettività che si sono verificati a partire dalle ore 19 del 23 agosto ladisettimana è statadi 24 ore e terminerà pertanto alle 8 del mattino di martedì 27 ottobre Match creation has been re-enabled, … L'articolo proviene da FUT Universe.

zazoomblog : FIFA 21: Estesa la FUT Champions Weekend League del 23 Ottobre - #Estesa #Champions #Weekend #League - ultimateteamit : *NEW* #FUT #FUT21 #FIFA21: Estesa la #FUTChampions Weekend League del 23 Ottobre... -

Ultime Notizie dalla rete : Fifa estesa

FUT Universe

Di recente avevamo parlato, in proposito, del portiere gigante di FIFA 20 ma per il momento non ci sono ancora dei report particolarmente estesi su bug o glitch presenti all'interno di FIFA 21, in att ...Schermata iniziale, screenshot FIFA 21 PC (Giacomo Barbieri / La Stampa). Dalla modalità carriera al Pro Club, passando per il Fifa Ultimate Team e la modalità VOLTA Football introdotta con FIFA 20, n ...