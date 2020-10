Festa del Cinema di Roma 2020 chiusura, evento speciale su Rai Movie (Di sabato 24 ottobre 2020) Festa del Cinema di Roma chiusura domani sera su Rai Movie La Festa del Cinema di Roma va verso la chiusura e su Rai Movie va in onda domani sera alle 22.45, uno speciale con gli eventi che concludono la rassegna. Scopriremo il film di chiusura “Cosa sarà”, diretto da Francesco Bruni e interpretato da Kim Rossi Stuart. Tantissimi gli ospiti internazionali presenti, tra cui spicca Damien Chazelle, il regista premio Oscar con ... Leggi su spettacoloitaliano (Di sabato 24 ottobre 2020)deldidomani sera su RaiLadeldiva verso lae su Raiva in onda domani sera alle 22.45, unocon gli eventi che concludono la rassegna. Scopriremo il film di“Cosa sarà”, diretto da Francesco Bruni e interpretato da Kim Rossi Stuart. Tantissimi gli ospiti internazionali presenti, tra cui spicca Damien Chazelle, il regista premio Oscar con ...

borghi_claudio : @Andyphone Eh si, è un po' dura far credere che i contagi del 23 ottobre in tutto il mondo sono colpa della festa i… - WeCinema : La Festa del Cinema di Roma: si chiude con 'Cosa sarà' di Francesco Bruni con Kim Rossi Stuart e 'Fuori era Primave… - romacinemafest : Vince il Premio del pubblico @BNLBNPParibas_ di #RomaFF15: Été 85 di #FrançoisOzon > - Profilo3Marco : RT @Tg1Raiofficial: Scende il sipario alla Festa del cinema di Roma. La rassegna ha ospitato anche il film di #GabrieleSalvatores, 'Fuori e… - Isa2k : RT @BugattiCristian: Mi Manca riceve il premio per Roma Videoclip alla Festa Del Cinema. Soddisfazioni per un lavoro di squadra fatto come… -