Ferrari, Leclerc: “Se azzecco la partenza ce la possiamo giocare” (Di sabato 24 ottobre 2020) Al termine di una qualifica serratissima Charles Leclerc si è guadagnato il diritto di scattare dalla quarta posizione nel Gran Premio del Portogallo che prenderà il via domani 14.10 all’Autòdromo Internacional do Algarve. Il monegasco ha dunque eguagliato per la terza volta il suo miglior piazzamento in griglia di questa stagione, dopo il GP dell’Eifel e quello di Gran Bretagna e avrà inoltre la possibilità di partire con le gomme di mescola Medium che sembrano le più adatte in configurazione gara. Meno bene è andata a Sebastian Vettel che non è andato oltre il 15° posto, rimanendo escluso in Q2.Traffico. La giornata si è aperta con una situazione inusuale ma piacevole per la nuova normalità nella quale si gareggia in questa stagione così particolare: le vetture degli ... Leggi su itasportpress (Di sabato 24 ottobre 2020) Al termine di una qualifica serratissima Charlessi è guadagnato il diritto di scattare dalla quarta posizione nel Gran Premio del Portogallo che prenderà il via domani 14.10 all’Autòdromo Internacional do Algarve. Il monegasco ha dunque eguagliato per la terza volta il suo miglior piazzamento in griglia di questa stagione, dopo il GP dell’Eifel e quello di Gran Bretagna e avrà inoltre la possibilità di partire con le gomme di mescola Medium che sembrano le più adatte in configurazione gara. Meno bene è andata a Sebastian Vettel che non è andato oltre il 15° posto, rimanendo escluso in Q2.Traffico. La giornata si è aperta con una situazione inusuale ma piacevole per la nuova normalità nella quale si gareggia in questa stagione così particolare: le vetture degli ...

