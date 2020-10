Fedriga: “se la bozza del DPCM non subirà cambiamenti spariranno migliaia di attività economiche” (Di sabato 24 ottobre 2020) Fedriga: “Se la bozza del nuovo DPCM del Governo Conte non subirà dei profondi cambiamenti spariranno migliaia di attività economiche. In questo momento serve equilibrio per la doverosa tutela della salute, ma anche per la doverosa tutela del lavoro. In questo momento serve buonsenso.”Al Governo chiediamo di mettere in campo tutte le misure necessarie per tutelare la salute pubblica, ma che risultino anche economicamente e socialmente sostenibili. Sono consapevole che si tratti di un equilibrio difficile da trovare ma è evidente che, qualora non si centrasse l’obiettivo, il rischio di abbinare all’emergenza sanitaria, una profonda crisi sociale sarebbe elevatissimo. La priorità in questo momento di emergenza è che la gente abbia ... Leggi su udine20 (Di sabato 24 ottobre 2020): “Se ladel nuovodel Governo Conte non subirà dei profondidi attività economiche. In questo momento serve equilibrio per la doverosa tutela della salute, ma anche per la doverosa tutela del lavoro. In questo momento serve buonsenso.”Al Governo chiediamo di mettere in campo tutte le misure necessarie per tutelare la salute pubblica, ma che risultino anche economicamente e socialmente sostenibili. Sono consapevole che si tratti di un equilibrio difficile da trovare ma è evidente che, qualora non si centrasse l’obiettivo, il rischio di abbinare all’emergenza sanitaria, una profonda crisi sociale sarebbe elevatissimo. La priorità in questo momento di emergenza è che la gente abbia ...

staff_M_Fedriga : Se la bozza del nuovo #DPCM del #GovernoConte non subirà dei profondi cambiamenti spariranno migliaia di attività e… - K_a_t_i_a_D : @staff_M_Fedriga Ma come si fa a chiedere didattica a distanza e ristoranti aperti? Come? Volete che venga su una g… - pelton2020 : @haStatoNESSUNO @pelton2019 @FRANCESCOCARDE3 @pelton2018 @pelton2013 @TommyBrain @oss_romano @Avvenire_Nei… - Angelo00238990 : @NunzioPierri @VincenzoDeLuca Ha avuto quasi il 70% dei voti, una ragione ci sarà. Io sono friulano, non mi piace F… - peterkama : se non dai soluzioni l'ordinanza finisce nel cassonetto.. chi controlla chi la applica?? ..tanto fumo e poco arrost… -