Federica Pellegrini pronta a dire addio | la sofferta decisione della sportiva

La campionessa di nuoto Federica Pellegrini, attualmente positiva al Covid, ha parlato delle difficoltà che potrebbe comportare, per la sua carriera ma anche per quella dei suoi colleghi, un nuovo lockdown, ovvero un altro lungo periodo senza allenamenti. In una lunga intervista rilasciata stamane, la campionessa azzurra ipotizza per il suo futuro lo scenario peggiore

